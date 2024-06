Zirkzee, non solo Milan: "Obiettivo primario di un club di Premier League"

Joshua Zirkzee è il principale obiettivo di calciomercato del Milan , ma i rossoneri dovranno stare attenti all'inserimento di altre squadre nella trattativa, in particolare provienienti dalla Premier League . Secondo quanto riportato dall'Inghilterra, ed in particolare da Sky Sports News, ad addirizzare le antenne per l'attaccante del Bologna ci sarebbe il Manchester United .

Milan, lo United in pressing su Zirkzee

L'emittente rimarca come nelle ultime ore i Red Devils starebbero seriamente prendendo in considerazione l'idea di provare ad affondare per l'olandese classe 2001, reduce da un'ottima stagione con gli emiliani guidati da Thiago Motta. Per Sky Sports News, il Manchester United avrebbe reso Zirkzee addirittura uno dei principali obiettivi da perseguire nella finestra estiva di calciomercato, entrando in lotta con l'Arsenal e, appunto, il Milan. Il costo dell'operazione resta sempre quello: i 40 milioni di euro della clausola (quasi 34 milioni di sterline), e con i rossoneri che hanno la questione delle commissioni all'agente da risolvere.