Riecco i Galacticos: "Anche Davies a un passo dal Real Madrid, la strategia"

Nonostante l'arrivo di Kylian Mbappé ed una squadra già fenomenale, Florentino Perez sembra non volersi fermare sul mercato. Secondo quanto riportato nell'edizione odierna della Bild e come confermato da Marca, il Real Madrid sarebbe infatti sempre più vicino ad Alphonso Davies . Il terzino canadese di proprietà del Bayern Monaco è in scadenza nel 2025 e sembra abbia deciso di non rinnovare proprio per trasferirsi nella squadra campione d'Europa.

Real Madrid, la doppia strategia per Davies

L'intenzione del Real Madrid è quella di portare Alphonso Davies in Spagna già durante questa sessione di calciomercato. La richiesta del Bayern Monaco per cedere subito il terzino canadese è di 50 milioni di euro, una cifra che i blancos sono convinti di poter abbassare. Florentino Perez vorrebbe spendere infatti al massimo 30-35 milioni di euro, una cifra ritenuta congrua per un calciatore in scadenza che non vuole rinnovare. Se il club tedesco dovesse fare muro, il Real aspetterà ancora un anno per poi formalizzare il suo arrivo a parametro zero.