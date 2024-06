"Borussia Dortmund, Hummels non rinnova: possibilità Italia per il futuro"

Dopo una stagione da assoluto protagonista con la maglia del Borussia Dortmund, trascinato in finale di Champions League con prestazioni da migliore in campo, Mats Hummels ha deciso di dire nuovamente addio al club giallonero. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il difensore non rinnoverà infatti il contratto e sarà libero di trasferirsi a parametro zero per iniziare una nuova avventura a 35 anni. Una vera e propria occasione di mercato per le squadre a caccia di un rinforzo di esperienza ed assoluta qualità in difesa.

Borussia Dortmund, Hummels non rinnova: libero a parametro zero Il difensore campione del Mondo con la Germania nel 2014 ha quindi deciso di lasciare per la seconda volta il Borussia Dortmund nonostante l'addio dell'allenatore Edin Terzic, con cui si dice abbia avuto degli attriti. Per la sua nuova avventura, Hummels non sembra comunque essere attrato da campionati come la Mls o la Saudi Pro League, che erano pronti a presentargli delle offerte economicamente molto importanti. La sua volontà è infatti quella di rimanere competitivo, provando una nuova avventura in Europa al di fuori della Bundesliga a quasi 36 anni d'età. Le squadre interessate, soprattutto a parametro zero, non mancano di certo.

Hummels, Juve e non solo: le possibilità per il futuro Già prima di disputare la finale di Champions League contro il Real Madrid, la Bild aveva messo dubbio la permanenza del difensore al Borussia Dortmund. Il quotidiano tedesco parlava infatti di grandi interessi soprattutto dall'Italia, con Juventus e Milan alla finestra in attesa di una decisione. Ora che è stata presa, i due club potrebbero tentare di convincere Hummels a trasferirsi in Serie A. Vedremo se Giuntoli o Furlani riusciranno ad affondare il colpo o se il tedesco accetterà possibili offerte provenienti da altri campionati. Si preannuncia infatti una vera e propria asta, con il difensore che potrà prendere una decisione già durante gli Europei visto che non è stato convocato dalla Germania.

© RIPRODUZIONE RISERVATA