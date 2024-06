Mastantuono, le mani Real sul gioiello Argentina: chi è la nuova Joya

Una storia particolare quella di Franco Mastantuono. L'attaccante del River Plate ha iniziato a tirare calci a un pallone sognando di ripercorrere la strada tracciata da Leo Messi. Fino agli undici anni è stato una promessa del tennis , ma alla racchetta ha preferito le scarpette da calcio, andando anche contro al volere dei genitori. E ora eccolo lì: è finito sotto i riflettori con i biancorossi per l'esordio di qualche mese fa - terzo giocatore più giovane a debuttare con la maglia del River - ed è stato adocchiato dal Real. Dalla Spagna hanno affermato che i blancos hanno già trovato l'accordo per farlo arrivare a Madrid all'inizio della prossima stagione.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Sport, il Real Madrid ha chiuso un accordo con Franco Mastantuono del River Plate . Il club iberico ha già sistemato la trattativa economica con l'entourage del ragazzo per quanto riguarda il contratto, ma è rimasto da fissare il prezzo del trasferimento con il River, la cui richiesta è di 45 milioni di euro, ovvero l'importo della clausola rescissoria presente sul contratto del classe 2007. Il suo arrivo a Madrid, comunque, sarebbe previsto al compimento del 18esimo anno d'età per la pre season del 2025-26.

Un giocatore assolutamente molto interessante, un nuovo gioiellino (o Joya per dirlo alla sudamericana) dell'Argentina e del River. Non è stato l'unico a uscire dal club argentino negli ultimi anni perché anche Echeverri, classe 2006, è stato prelevato dal Manchester City e lasciato poi ai Milionario in prestito per giocare e matuare ancora prima del suo arrivo in Europa. Una formula che è stata utilizzata sempre dal Real per prendere Endrick dal Palmeiras.