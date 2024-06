Di Lorenzo, la chiamata ricevuta, il bivio Napoli-Juve e la decisione sul futuro

«L'Italia chiamò!», griderà domani sera alla fine dell'inno. Ma in realtà, nei giorni scorso lo ha chiamato Antonio Conte. Sapete di chi stiamo parlando? Esatto, Giovanni Di Lorenzo. L'esterno, trentenne, del Napoli che al Napoli non ci vuole più stare. Lui guarda alla possibilità di andare a giocare con la Juventus e Cristiano Giuntoli (che lo conosce bene per averlo preso a Napoli) ci sta pensando seriamente. Solo che Antonio Conte non vuole lasciarlo andare via e, nei giorni scorsi, lo ha chiamato per convincerlo a non partire. Conte sa essere molto persuasivo quando parla ai giocatori e ha insistito molto sull'importanza che avrebbe nel suo progetto tattico per un Napoli che torni subito a vincere, anche lo scudetto se possibile.