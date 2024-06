Brescianini in uscita dal Frosinone: è corsa a quattro

Dopo una settimana di attente riflessioni Eusebio Di Francesco ha svolto le riserve e scelto di ripartire dal Venezia. Una decisone maturata già nel pomeriggio di venerdì e ribadita ieri, nonostante il rilancio last minute dell’Empoli. Nulla da fare per il club del presidente Corsi, che ora dovrà decidere tra William Viali (caldeggiato dal neo ds Gemmi, che l’ha avuto nell’ultimo biennio al Cosenza) e la tentazione di un Marco Giampaolo bis (ha già guidato i toscani nella stagione 2015-16). Favorito il primo, anche se la nomina dell’erede arriverà solo dopo che verrà trovato un accordo col Cagliari per l’indennizzo di Davide Nicola . L’ormai ex tecnico dell’Empoli è da giorni promosso sposo dei rossoblù (accordo biennale). Ma torniamo a DiFra: l’allenatore pescarese firmerà un biennale col Venezia, che per la porta potrebbe consegnargli il figlio d’arte Filip Stankovic (Inter), mentre per la difesa piace Ferrari, in scadenza col Sassuolo e lanciato proprio da Di Francesco in neroverde.

Roma: c'è Sangaré

Il colpo del giorno lo firma la Roma che realizza un acquisto in prospettiva: preso il terzino destro classe 2007 Buba Sangaré dal Levante per 1,5 milioni (contratto triennale). Uno spagnolo tira l’altro. I giallorossi ci provano anche per Morata, che può lasciare l’Atletico Madrid grazie alla clausola rescissoria da 12 milioni. Il capitano della nazionale iberica ha rotto col Cholo Simeone e sogna il ritorno in Serie A. Soluzione possibile a patto che la punta decida di dare una sforbiciata all’ingaggio (6 milioni a stagione fino al 2026) che lo lega ai Colchoneros.

In quattro su Brescianini

Il giocatore più corteggiato nelle ultime ore è Brescianini: il centrocampista del Frosinone, nonostante la retrocessione in B, ha stregato mezza Serie A. Per questo il dt gialloazzurro Angelozzi chiede 12 milioni per cederlo (il 50% sulla vendita spetta al Milan): sul classe 2000 sono in pressing Fiorentina, Atalanta, Napoli e Bologna. Il Monza si avvicina a Montipò (Verona) per la porta e ha chiesto informazioni per il centrale Odenthal, che vorrebbe lasciare il Como. I lariani aspettano una risposta da Sensi (offerto un annuale con opzione) e Belotti (proposto un biennale), mentre appare complicata in attacco la pista Borja Mayoral (Getafe) dopo il summit di giovedì con l’agente del centravanti ex Roma (Alejandro Camano). Il club madrileno, infatti, fa muro e non vorrebbe cedere il proprio goleador. La Lazio ha alzato a 12 milioni più bonus l’offerta al Feyenoord per ingaggiare Stengs: per il trequartista olandese pronto un contratto fino al 2029 da 2 milioni a stagione. Intanto Fabiani aspetta una risposta dal Verona all’offerta fatta per il duo Cabal-Noslin, mentre ai gialloblù è stato proposto Akpa Akpro (non riscattato dal Monza) come possibile contropartita. Lo stesso Verona è vicino a definire i rinnovi di Perilli (fino al 2026) e Lazovic (proposto un annuale con opzione; mentre il serbo chiede un biennale). Il ds gialloblù Sogliano ci prova per Kastanos (Salernitana) che può rimpiazzare Suslov (richiesto da Bologna e Brentford). Sondaggio dell’Udinese per lo svincolato Sanchez (ex Inter). Infine sarà addio tra l’Empoli e Berisha: niente rinnovo per il portiere albanese.