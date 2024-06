Milan attento: lo United ti sfila Zirkzee! Chi sta orchestrando il golpe

Tra commissioni e rinnovi: l'aumento di Theo

Quella cifra - 7-8 milioni - è quella che da mesi sta anche chiedendo l'entourage di Theo Hernandez per rinnovare il contratto in scadenza nel 2026. Il terzino francese - attualmente fermo a 5, con i bonus - si aspetta un aumento in linea con lo stipendio di Leao. Nei giorni scorsi Theo Hernandez, corteggiato da Bayern Monaco e Real Madrid, ha fatto capire che il suo futuro al Milan si deciderà dopo l'Europeo e che tutto potrebbe accadere. La società rossonera non ha bisogno di fare cassa con una cessione importante, ma è chiaro che una proposta da almeno 80 milioni potrebbe far vacillare tutti. Di certo, come spiegato la scorsa settimana da Ibrahimovic il giorno dell'annuncio di Paulo Fonseca, oggi la cessione di Theo Hernandez, così come di Maignan o Leao (sempre nel mirino dell'Al-Hilal, ma il portoghese non pensa a una pensione anticipata in Arabia), non è all'ordine del giorno a Casa Milan, ma la vicenda Theo andrà analizzata. Fra i giocatori valutati per la fascia sinistra, oltre a Dorgu del Lecce, c'è anche Emerson Palmieri del West Ham, ma l'ex azzurro sembra più un profilo per il ruolo di vice Theo, piuttosto che come suo sostituto. A proposito di rinnovi di "big", ieri il Milan ha prolungato fino al 2026 il contratto di Laura Giuliani, portiere della squadra femminile e della nazionale azzurra. Infine nuovo prestito (con diritto) per il giovane Marko Lazetic: va in Serbia al TSC Backa Topola.