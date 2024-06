Greenwood in Serie A, ma non alla Juve: l’ultima idea mercato

Mason Greenwood potrebbe presto ripartire dalla Serie A. Il talento inglese, che ha esordito nel calcio dei grandi con la casacca del Manchester United - dopo la gavetta nelle giovanili - è finito fuori squadra a causa delle accuse di tentato stupro, cadute poi ad inizio 2023, che gravavano su di lui e che avevano completamente affossato le proiezioni di una carriera che sembrava lanciata verso grandi palcoscenici. Greenwood ha cercato di ripartire: il prestito al Getafe gli è valso 10 goal e 6 assist in 36 presenze, nonché l'interesse di numerosi top club, tra cui la Juventus e la Lazio , che in queste ore - secondo il Sun - sembrerebbe esser passata in vantaggio rispetto alle dirette concorrenti.

L'interesse della Lazio, un anno dopo

Risale allo scorso settembre il primo approccio dei biancocelesti a Mason Greenwood, con il presidente Lotito intenzionato a prendere l'attaccante inglese in prestito. Stando a quanto riferito dal Sun, problemi di carattere burocratico non hanno permesso alla Lazio di concludere l'affare con il giocatore, su cui si è concretizzato successivamente l'interesse del Getafe con cui ha brillato nell'ultima stagione, in prestito. Lotito e la Lazio si sono affacciati nuovamente alla finestra dello United in questa sessione di calciomercato, ma la formula della trattativa sarebbe ben diversa rispetto allo scorso anno. Le prestazioni più che positive di Greenwood hanno fatto lievitare la cifra del cartellino: 50 milioni di euro l'attuale valutazione dei Red Devils, che vogliono liberarsi del giocatore con il contratto in scadenza nel 2025. Peculiarità da tenere fortemente in considerazione per la Lazio, che proprio per questo motivo non sembrerebbe intenzionata ad andare oltre i 40 milioni di euro.

Una trattativa che non convince: la Juventus guarda altrove

Sulle tracce di Greenwood si erano mossi fortemente i bianconeri, intenzionati inizialmente a far firmare il giovane inglese. L'interesse della Juventus negli ultimi giorni sembra però esser calato, con il club che avrebbe deciso di virare su altri obiettivi in attacco - trai nomi anche Adeyemi del Borussia Dortmund con cui si prospetta una maxi-trattativa - spianando la strada alla Lazio nella trattativa che potrebbe rilanciare la carriera di Greenwood in Serie A. Mercato che entra nel vivo dunque per i biancocelesti, in chiusura per la rivelazione Tchaouna della Salernitana.