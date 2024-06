Mazzarri, vedi Napoli e poi... giochi la Champions in Asia: la nuova squadra

Walter Mazzarri si appresta ad iniziare una nuova avventura in panchina. Dopo aver allenato diversi club di Serie A - dal Napoli all'Inter, passando per Torino e Cagliari - tornerà a mettersi in gioco per un'esperienza decisamente lontana dalle sue abitudini: sarà infatti il nuovo allenatore del Persepolis di Teheran. Il club, big del campionato iraniano insieme all'Esteghlal dell'ex Stramaccioni, ha già ufficializzato sui profili l'addio dell'ormai ex tecnico brasiliano Osmar Loss Vieira dopo la vittoria del titolo nella Persian Gulf Pro League. Seconda esperienza all'estero per Mazzarri dopo il Watford nel 2016-2017, con il passaggio al nuovo club che si concretizzerà nelle prossime ore.