Milan-Zirkzee, le alternative non scaldano: offerti Dovbyk, Demirovic e Depay

MILANO - Nonostante il lento incedere del tempo, il Milan non molla Joshua Zirkzee e osserva la situazione, in attesa della prossima mossa. È una fase di stallo strategico quello che sta attraversando la dirigenza rossonera in questa fase delle contrattazioni, con Kia Joorabchian che non molla sull’ammontare delle sue commissioni, fissate a 15 milioni. Tale somma, ad oggi e come noto, è l’ultimo, ma grande, ostacolo alla finalizzazione del trasferimento di Zirkzee al Milan, con i rossoneri che sono pronti – dal primo di luglio – ad attivare la clausola da 40 milioni presente nel contratto che attualmente lega l’attaccante olandese al Bologna. Da via Aldo Rossi ritengono “immorali” le commissioni chieste da Kia che ammontano, in proporzione, al 37% del costo del cartellino. Ma l’agente anglo-iraniano, dal canto suo, rivendica la sua lungimiranza nell’aver fatto inserire una clausola risolutoria bassa su un giocatore che, dopo l’ultimo campionato, avrebbe un valore di mercato di almeno 55 milioni, ovvero la somma tra la clausola e le commissioni richieste da Kia.

A livello prettamente di bilancio, vista l’ottima salute dei conti rossoneri, l’ammortamento dell’investimento totale (cartellino più commissioni che il Milan carica nella voce “costo storico” del giocatore) sarebbe sostenibile, ma l’investimento complessivo – compreso lo stipendio al lordo del ragazzo – potrebbe l’operazione a un costo potenziale di 75 milioni. La fase di silenzio da parte della società (che così presta il fianco alla linea dei procuratori…) preoccupa i tifosi, che non perdono occasione per manifestare sui social media le loro rimostranze verso un immobilismo apparente che sta facendo crollare, ogni giorno di più, le azioni e la fiducia di proprietà e dirigenza – Ibrahimovic incluso - ai loro occhi. E anche i nomi delle alternative che sono emersi, da Dovbyk a Demirovic passando per Memphis Depay (più offerti che sondati realmente dal Milan) non sono di certo in linea con le aspettative di una tifoseria che ha bisogno di sussulti goduriosi sul mercato per rialzarne il tasso d’entusiasmo (nonostante tutto, la campagna abbonamenti pare stia andando bene con dati migliori rispetto allo scorso anno).

L'Atalanta su Saelemaekers: gli aggiornamenti Non di solo centravanti vivrà il mercato del Milan, che dopo la cessione a titolo definitivo di Charles De Ketelaere all’Atalanta punta a fare ulteriore cassa dal cartellino di Alexis Saelemaekers. Sul belga ci sarebbe proprio l’Atalanta, con la valutazione del cartellino che si aggira sui 12 milioni. Altro giocatore dal quale il Milan punta a ottenere una plusvalenza è certamente Luka Romero. Arrivato la scorsa estate a parametro zero, l’ex Lazio partirà di nuovo in estate con i rossoneri che valuteranno sia proposte di prestito con diritto di riscatto sia, eventualmente, offerte per acquisto a titolo definitivo. Diversi prodotti del vivaio sono segnalati in partenza. Marco Nasti, punta del 2003, piace all’Empoli (da valutare la formula) così come Daniel Maldini ha alcuni club di Serie A che hanno chiesto informazioni al suo entourage (Monza, Lazio, Roma e, di recente, l’Atalanta) e anche Lorenzo Colombo dovrebbe transitare da Milanello fino a quando non troverà una nuova squadra. Chi, invece, è destinato a rimanere per fare l’Under 23 è Chaka Traoré, di rientro dal prestito al Palermo. L’Independiente è il River Plate hanno chiesto al Milan il prestito di Marco Pellegrino, che potrebbe così tornare in Argentina.

