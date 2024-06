Da Benzema a Kanté, ecco chi può allenare Pioli: la proposta Al-Ittihad

MILANO - Italians do it better. Parlando di allenatori, difficile dopo i risultati ottenuti dai nostri nelle ultime coppe Europee (con la Champions alzata al cielo da Carlo Ancelotti , l’Europa League da Gian Piero Gasperini e la finale di Conference centrata da Vincenzo Italiano ), non sposare la celeberrima frase diventata iconica grazie al video di “Papa don’t preach” di Madonna. L’exploit dell’ultima stagione, ha fatto sì che i nostri “strateghi” (per utilizzare una definizione tanto cara ad Arrigo Sacchi ) siano tornati a essere ricercatissimi a tutte le latitudini: l’Ajax ha preso Francesco Farioli , il Chelsea ha puntato su Enzo Maresca , il Marsiglia si è affidato a Roberto De Zerbi mentre il Panathinaikos ci ha provato con Maurizio Sarri .

Pioli e la suggestione d'Arabia

E - è notizia di ieri - l’Al-Ittihad, dopo aver esonerato Marcelo Gallardo, ha incluso il nome di Stefano Pioli nella short-list per sua la panchina. Loay Nazer, potentissimo presidente del club saudita, ha nel mazzo un terzetto nomi, tra cui c’è quello dell’ex allenatore del Milan. Il quale - e qui sta la notizia, se non clamorosa, quanto meno non preventivabile - non ha chiuso la porta, come invece fatto qualche mese fa da Paolo Maldini, a cui era stato offerto un posto da direttore tecnico. Molto dipenderà dall’offerta che gli verrà recapitata (dovrà essere... super a livello economico, ça va sans dire) e pure dal progetto che gli verrà prospettato.

Al club le risorse non mancano (un’estate fa sono stati spesi 125 milioni sul mercato) e in squadra, oltre a Karim Benzema, ci sono - tra gli altri - N’Golo Kanté e Fabinho. Potenza di fuoco che ha partorito un topolino sotto la gestione Gallardo, considerato che in Saudi League l’Al-Ittihad ha chiuso al 5° posto con 54 punti, ben 42 in meno dell’Al-Hilal, rendimento che è costato la panchina a Gallardo (a cui non ha giovato la rottura con Benzema, fatto giocare fuori ruolo e messo fuori squadra...).