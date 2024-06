Huijsen e non solo: Next Gen finanzia la nuova Juve, altri 2 talenti in arrivo

Claudio Chiellini costruisce la Juve del futuro

Per un nucleo di giovani che potrebbe salutare, però, c’è una nuova Next Gen che sta cominciando a prendere forma, sotto la guida del riconfermato Claudio Chiellini, che era stato correggiato da un paio di club di Serie B tra cui la Sampdoria e che ha invece accettato di rinnovare il contratto. Dopo il colpo Adzic, confezionato già nella finestra invernale, il ds è al lavoro per completare altri due innesti. Manca solo la firma, innanzitutto, per l’arrivo dell’esterno Luca Amaradio, a titolo definitivo dal Derthona. Lanciato in Piemonte da Canepa, scopritore di Cambiaso al Savona ed ex braccio destro di Giuntoli ai tempi del Carpi, il classe 2005 è stato uno degli “under” di maggior rendimento dell’ultima stagione in Serie D. Ecco perché la Juventus ha deciso di prenderlo, anticipando la concorrenza di numerosi club della terza serie, visto che sull’autore di 7 gol nell’ultima annata c’era pure l’interesse di Lecco, Renate, Pro Vercelli e Pergolettese: la sensazione è che l’esterno mancino abbia la fame e i colpi per poter sfruttare il passaggio in Next Gen come trampolino di lancio per arrivare in categorie ancor più importanti. La Juve ci crede e per questo ha aggiunto, all’accordo biennale, un’opzione in proprio favore per estendere il legame fino al 2028. In mezzo al campo, invece, sta prendendo quota il nome di Federico Macca, che si libererà a parametro zero dopo la retrocessione della Virtus Francavilla in D. I pugliesi sono scesi di categoria, ma il classe 2003 appare destinato a restare protagonista nei professionisti dopo l’annata brillante a livello personale, come testimoniano i 7 assist totali. La Juventus ha sorpassato Atalanta Under 23 e FeralpiSalò e appare pronta ad accaparrarselo per aggiungere qualità alla propria mediana.