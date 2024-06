Belotti e Dossena: così nasce il Como targato Fabregas

Inizia a prendere forma il Como targato Fabregas per la Serie A. Fatta per un doppio colpo: nei prossimi giorni passeranno al club dei fratelli Hartono Andrea Belotti e Alberto Dossena . Il Gallo firmerà un triennale e arriva dalla Roma per 5 milioni (bonus compresi); mentre il centrale verrà prelevato dal Cagliari per 8 milioni più 2 di bonus e si legherà ai lombardi fino al 2028. E non finisce qui: ora nel mirino ci sono due ex interisti come il portiere Emil Audero (rientrato alla Sampdoria, ma nel mirino anche di Monza e Nizza) e il centrocampista Stefano Sensi, che può arrivare a parametro zero in biancoblù. Pronto un annuale con opzione per l’ex Sassuolo, che darà una risposta definitiva nei prossimi giorni.

Il mercato del Bologna

Molto attivo anche il Bologna che punta a rifarsi il look sulle fasce: appuntamento lunedì per provare a prendere il laterale destro Emil Holm dallo Spezia; mentre per la corsia mancina l’obiettivo resta sempre Robin Gosens anche se non c’è ancora la quadra con l’Union Berlino sulle cifre. I tedeschi valutano 10 milioni l’ex Atalanta; mentre il dt Sartori ha offerto il prestito con obbligo di riscatto per una valutazione complessiva di 8 milioni. I rossoblù per il post Zirkzee corteggiano Ioannidis del Panathinaikos e affiancano il Parma nella corsa all’attaccante esterno Cambiaghi dell’Atalanta, che insiste per Oskarsson (Copenaghen) come vice Scamacca. La stessa Dea duella con la Fiorentina per accaparrarsi Nicolò Zaniolo, che vuole tornare in Italia: il Galatasaray intende cedere a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto per 18-20 milioni.

Le ultime su Parma, Verona, Cagliari, Napoli e Lazio

A proposito del Parma: la neopromossa stringe per il centrocampista Busio del Venezia, che - in attesa di ufficializzare Eusebio Di Francesco come nuovo allenatore (contratto biennale) - è sempre più vicino al portiere Filip Stankovic (Inter). A proposito di giovani talenti nerazzurri: l’Empoli aspetta il rinnovo di Sebastiano Esposito coi Campioni d’Italia per ottenere il via libera al prestito. I toscani hanno poi chiesto il difensore Cimino al Cosenza. Il Verona è in chiusura per Kastanos (Salernitana); mentre Rebic (Besiktas) non è una pista concreta per i gialloblù al di là delle voci degli ultimi giorni. Il Cagliari segue Luperto (Empoli) e Zortea (Atalanta) per la difesa; mentre per l’attacco l’ultima idea rossoblù porta a Nzola (Fiorentina). Il Napoli insiste per Buongiorno (Torino) e Lukaku (Inter): in uscita Natan (cercato dal Botafogo in prestito) e Mario Rui. Per rimpiazzare il portoghese è stato effettuato un sondaggio per Spinazzola, in scadenza con la Roma, che può cedere Aouar al Nizza.

Da una sponda all’altra del Tevere: duello tra Lazio e Fenerbahce per Samardzic (Udinese).

Intanto i biancocelesti stringono per Noslin (Verona), Dele-Bashiru (Hatayspor) e Stengs (Feyenoord). Fumata grigia tendente al nero per il rinnovo di Bonaventura con la Fiorentina.

Infine al Monza è arrivata la richiesta del Marsiglia per Colpani: a sponsorizzarlo all’OM il neo tecnico Roberto De Zerbi. Galliani per cederlo chiede 20 milioni. Per quanto sia tecnicamente dotato il ragazzo 25enne, bresciano cresciuto nell’Atalanta, prima di imporsi per i brianzoli la cifra appare un po’ eccessiva e se la richiesta resterà tale, sarà difficile che l’operazione possa andare in porto.