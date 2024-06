"Chelsea, contatti per Jonathan David: primo colpo per Maresca"

Inizia a muoversi il calciomercato dei grandi centravanti tra le big europee. Il Chelsea, dopo la stagione deludente e l'approdo in panchina di Enzo Maresca, è infatti alla ricerca di un nuovo numero nove. Secondo quanto riportato dal The Atheletic, i Blues avrebbero deciso di puntare su Jonathan David. Il classe 2000 di proprietà del Lille è attualmente impegnato in Copa America con il Canada, ma sembrerebbe pronto al grande salto in Premier League.

Chelsea, primi contatti con Jonathan David I Blues avrebbero avuto i primi colloqui con gli agenti di Jonathan David per impostare la trattativa. Il canadese è infatti in scadenza con il Lille nel 2025 e potrebbe lasciare la Ligue 1 a condizioni favorevoli. Inoltre la squadra di Maresca può vantare un buon rapporto con il club francese in virtù di alcune operazioni passate, cosa che può favorire ancora di più la trattativa. L'affondo decisivo potrebbe arrivare dopo la fine della Copa America del classe 2000 con il Canada.

Milan, può sfumare un'alternativa a Zirkzee L'affondo del Chelsea per Jonathan David può far tramontare definitivamente la possibilità di vedere l'attaccante canadese in Serie A. Il classe 2000 era infatti nella lista del Milan come una delle possibili alternative a Joshua Zirkzee. In passato era anche finito nel mirino di Inter e Juventus, senza però delle vere e proprie trattative concrete. Nell'ultima stagione con il Lille ha realizzato ben 26 gol tra Ligue 1, Coppa di Francia e Conference League.

