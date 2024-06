Nico Williams chiude all'addio: "Felice all'Athletic Bilbao". E intanto il Barça...

Nico Williams è sempre di più sulla bocca di tutti dopo la stroardinaria prestazione nella seconda partita degli Europei contro l'Italia, che gli è valsa il premio di migliore in campo. Una gara che ha attirato grandi attenzioni di mercato su di lui, con vari club grandi Europei pronti a muoversi per strapparlo all' Athletic Bilbao . Tra questi sembrava esserci anche il Barcellona , ma nelle ultime ore il club catalano sembrerebbe aver cambiato obiettivo. Una scelta a sorpresa, che potrebbe facilitare le rivali nella corsa al talento basco classe 2002.

Barcellona, dietrofront per Nico Williams: obiettivo Luis Diaz

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il Barcellona sembrerebbe non voler affondare il colpo per Nico Williams. Il club blaugrana lo considera infatti solo come un'alternativa a Luis Diaz, esterno colombiano di proprietà del Liverpool. Una scelta dovuta alla maggiore esperienza e capacità realizzativa dell'ex Porto, che ha un valore di circa 60 milioni di euro. Per sbloccare la trattativa sarà però indispensabile una cessione molto importante come quella di Raphinha, considerato sacrificabile.