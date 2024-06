De Zerbi è il nuovo allenatore del Marsiglia: la nota ufficiale

Ora è ufficiale: Roberto De Zerbi è il nuovo allenatore del Marsiglia. Il 45enne tecnico italiano, che prende il posto di Gasset, sbarca al Vélodrome al termine dell'esperienza in Premier League sulla panchina del Brighton. Dopo il biennio in Inghilterra, dunque, l'allenatore bresciano ripartirà dalla Francia. Messosi in mostra in Lega Pro con il Foggia, ha poi fatto il triplo salto allenando in Serie A Palermo, Benevento e Sassuolo. In Emilia fa benissimo e dopo essersi classificato all'undicesimo posto al primo anno chiude due volte ottavo nelle stagioni successive. Lasciata l'Italia per andare ad allenare lo Shakhtar Donetsk in Ucraina, si trova in mezzo alla guerra con la Russia pertanto a luglio 2021 decide di rescindere il contratto. Ripartito dal Brighton, dopo due stagione ha nuovamente deciso di cambiare aria e provare l'esperienza in Ligue 1.