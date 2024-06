La Juve, Giuntoli e il dilemma Huijsen: tenerlo o venderlo e poi pentirsi?

E voi cosa fareste al posto di Cristiano Giuntoli? Da una parte trenta milioni, dall'altra Dean Huijsen. Vendere o scommettere sul talento del difensore che piace a tutti? Huijsen è uno dei migliori prodotti della Next Gen, maturato in Serie C con la seconda squadra della Juventus, si è affacciato in prima squadra all'inizio della scorsa stagione che poi ha concluso nella Roma, dove lo voleva a tutti i costi José Mourinho. Il cambio di allenatore, con l'arrivo di Daniele De Rossi, sembrava essere un problema, ma alla fine anche De Rossi si è convinto della bravura di Huijsen e lo ha fatto giocare spesso.