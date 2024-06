Motta e il jolly per l’attacco Juve: strategia Giuntoli e variabile tesoretto

La Juventus di Thiago Motta , si sa, cerca nuovi interpreti per far funzionare al meglio la filosofia di gioco del tecnico italobrasiliano. Servono giocatori duttili tatticamente, orientati a mettere in discussione il proprio credo e che abbiano la propensione a resettare i propri convincimenti. Tendenzialmente, dunque, calciatori dall’intelletto sveglio e giovani. Anche perché Thiago vuol puntare molto sul senso d’appartenenza al gruppo, meglio ancora, quindi, se avrà a disposizione bianconeri cresciuti nelle giovanili. L’altra strada che può portare a inserimenti efficaci in tempi rapidi passa per l’acquisto di elementi che hanno già sperimentato il calcio di Thiago Motta.

Calciomercato Juve, idea Saelemaekers

E in questo senso ecco che l’idea di ingaggiare l’attaccante esterno Saelemaekers sta prendendo quota. Il belga è infatti il classico attaccante esterno abile nelle due fasi: quella offensiva e quella difensiva. Ma non soltanto. Sotto il profilo dell’aggressività nello spazio, non è monotono nella proposta tecnico-tattica, amando spesso accentrarsi per provare anche ad andare al tiro dal limite dell’area. Musica per il direttore d’orchestra Thiago Motta che preferisce e adora quei calciatori che di fronte a un problema hanno più soluzioni per riuscire a risolverlo. In questo senso Calafiori, seppur in una zona diversa del campo, ovvero la difesa, è un maestro per l’abilità nell’individuare subito almeno una idea in più rispetto alla media. Dunque ecco nuovi passi in avanti per Salememaekers che il Milan non intende confermare nella rosa che avrà a disposizione il nuovo allenatore Fonseca. Il prezzo del suo cartellino supera di poco i 10 milioni, ma la sensazione è che la formula più probabile che verrà utilizzata qualora l’operazione andasse in porto sarebbe quella del prestito con diritto o obbligo di riscatto in favore della Juventus a un prezzo già stabilito.