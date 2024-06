Clamoroso Varane, scatto Como! L’ex United e Real è in città

Se è vero che i sogni son desideri, ecco che in casa Como sognano forse uno dei colpi più importanti per l'estate. Perché dopo l'arrivo di Belotti dalla Roma, ufficializzato nei giorni scorsi, c'è tra le idee del club neo promosso anche quella di portare in Serie A Raphael Varane. Il difensore del Manchester United, nonché campione del Mondo con la Francia nel 2018, è uno degli obiettivi per i lariani. Una sorta di regalo per Fabregas e per tutti i tifosi oltre alla promozione ritrovata a distanza di tantissimi anni dopo aver trascorso le ultime stagioni tra B e C.

Varane-Como, la sitauazione Varane al 30 giugno sarà un giocatore svincolato, infatti ha deciso di non proseguire la sua avventura con il Manchester United ma di cercare altre situazioni. Tra le squadre più interessate c'è il Como perché in questi giorni avrà l'occasione di poter parlare con lui e il suo entourage. Sì, perché il centrale francese è arrivato in città assieme ai suoi agenti per parlare con la società, farsi illustrare il progetto e farsi convincere ad accettare la proposta.

Un incontro interlocutorio dopo il quale Varane deciderà se iniziare una nuova avventura in riva al Lago e in Serie A o se declinare gentilmente l'offerta e valutarne altre. Il francese, anche ex Real Madrid, è arrivato sul posto per capire se Como può essere la strada giusta per il futuro. Sembrava impossibile ma ora c'è uno spiraglio di luce importante.

