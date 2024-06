"Psg, per Yamal pronta offerta mai vista prima! Il Barcellona..."

Nonostante i soli 16 anni, Lamine Yamal sta già incantando tutta Europa. Dopo la stagione con il Barcellona, il talentino blaugrana è diventato un punto fermo della Spagna agli Europei, dando continuità di rendimento. Una continuità che, oltre a vederlo come uno dei potenziali vincitori del prossimo Golden Boy, lo starebbe rendendo ancora più intoccabile per il club catalano, nonostante offerte da capogiro già pervenute e, alcune, che potrebbero arrivare. Protagonista? Neanche a dirlo il Psg, in piena rivoluzione dopo la partenza di Kylian Mbappé direzione Real Madrid.

"Psg, pronta offerta folle al Barça per Yamal" Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, infatti, i parigini avrebbero pronta un'offerta addirittura da 250 milioni di euro per Yamal, che lo renderebbe il calciatore più costoso della storia. Nonostante questo, però, il Barcellona non avrebbe alcuna intenzione di privarsi del classe 2007. Un'intenzione in realtà già testimoniata con i fatti: lo scorso marzo il presidente del Barça Joan Laporta ha rivelato, in un'intervista a Barça One, come il club avesse già "rifiutato un'offerta di 200 milioni di euro per Lamine". Per il Mundo Deportivo ad offrire quella cifra clamorosa fu proprio il Psg, che ora sembrerebbe disposto ad alzara di ulteriori 50 milioni di euro, arrivando a 250, per assicurarsi il fuoriclasse del futuro.

"Psg, proposta da record per Yamal. Jorge Mendes..." Come detto un'eventuale cessione renderebbe Yamal il calciatore più pagato di sempre. L'attuale record fu stabilito nel 2017, e a detenerlo è sempre il Psg: 7 anni fa la società di Nasser Al-Khelaifi, infatti, acquistò per 222 milioni Neymar. Da quale club? Ancora una volta quello blaugrana. L'asse Parigi-Barcellona potrebbe ripetersi, almeno nelle intenzioni dei francesi. Ma diverse le problematiche ad ostacolare l'affare: tra queste la clausola da 1 miliardo di euro, inserita nel rinnovo che Yamal ha siglato lo scorso ottobre. Yamal ha prolungato il contratto fino al 2026, non potendo legarsi per più stagioni essendo minorenne (massimo tre anni), ma con il calciatore che si sarebbe già impegnato a prolungare ulteriormente l'accordo fino al 2031. Oltre alle questioni contrattuali, ce ne sarebbero altre a legare l'ala al club catalano... Il Mundo Deportivo sottolinea come il Barça abbia dato a Yamal tutte le occasioni possibili, a partire dal debutto in prima squadra all'età di 15 anni. Lo avrebbe fatto con l'intenzione di farlo diventare il perno futuro del club. Un aspetto che non sarebbe sfuggito al suo agente, Jorge Mendes, che sarebbe anche consapevole di come al Barcellona il suo assistito stia esplodendo. Sta di fatto che, a dispetto di un'offerta super pronta dal Psg, i blaugrana non avrebbero alcuna intenzione di privarsi della stella del futuro.

