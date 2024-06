"Rashford, addio al Manchester United? Il Psg ci pensa per il dopo Mbappé"

Il Psg punta a rafforzare l'attacco: no per Yamal, rifiuto anche Khvicha Kvaratskhelia del Napoli , con Antonio Conte che lo ha blindato appena arrivato in azzurro. E allora secondo il Daily Mail il Psg avrebbe puntato il mirino su Rashford, attaccante del Manchester United . Il 26enne è uno dei grandi assenti ad Euro 2024, e sarebbe alla ricerca di una nuova sfida dopo le ultime stagioni con up&down con i Red Devils.

Nel caso in cui l'attaccante dovesse decidere di accettare la proposta dei parigini ed andare in Ligue 1, Luis Campos non esiterebbe a pagare un prezzo elevato per il suo cartellino. Rashford ha un contratto con lo United fino al 2028, e avrebbe una valutazione di circa 60 milioni di euro. Nelle prossime settimane sono attesi sviluppi.