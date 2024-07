Bari, per la porta spunta Leali. Viola può andare al Pisa

Capitolo portieri. Il Bari ha ormai prenotato Nicola Leali , 31 anni (riserva di Martinez al Genoa in A, ma bisognerà attendere la cessione dello spagnolo all’ Inter per poter chiudere). Subentrassero problemi, l’alternativa potrebbe essere Mirko Pigliacelli, 31 anni, nel caso decidesse di lasciare il Palermo . La Juve Stabia è vicina allo sloveno Kristjan Matosevic, 27 anni, ex Cosenza in B, nella scorsa annata in C alla Triestina. Alla Reggiana , come portiere di rincalzo, può approdare l’italo-albanese Alessio Abibi, 27 anni. Modena, dall’Inter arriva Mirko Castelnuovo , 2006, nella scorsa stagione nella Primavera 2 del Cosenza. Uno dei giocatori più richiesti della Serie B è Matteo Felici, 23 anni, esterno sinistro messosi in luce in B con la Feralpisalò, appetito anche in A, visti i grandi mezzi tecnici (nel 2023/24, 38 gare, 5 gol e 6 assist). Su di lui, potrebbe essere in vantaggio il Sassuolo che avrebbe scavalcato la Cremonese, la quale, potrebbe invece andare a prendere un altro specialista della fascia mancina, ma attaccante, cioé Giuseppe Caso, 25 anni: al mercato di gennaio, il Frosinone l’aveva proprio venduto ai grigiorossi, ma il giocatore s’era opposto, finendo fuori dal gruppo squadra e non giocando più fino a fino al termine della stagione. Difficile che recuperi il rapporto col club ciociaro, dunque stavolta potrebbe veramente trasferirsi alla corte di Arvedi.

Cremonese su Antov, Ferrari lascia il Sassuolo?

Cremonese che nel frattempo, lavora col Monza per riavere dai brianzoli il difensore bulgaro Valentin Antov, 23 anni, già in grigiorosso nella scorsa stagione ma nell’affare potrebbe finirci anche il centrocampista offensivo Mattia Valoti, 30 anni, rientrato dal prestito al Pisa dove nella scorsa stagione ha chiuso la stagione con 33 gare, 10 gol e 3 assist, Stroppa lo conosce bene, l’aveva allenato proprio al Monza, di cui era stato una delle colonne nel 2022, quando i brianzoli salirono in A. Intanto, il Sassuolo sta per separarsi, in difesa, dal capitano Gian Marco Ferrari, 31 anni (32 gare e 1 gol nel 2023/24), ha offerte in A (Parma e Venezia) ma non è affatto escluso che possa accasarsi al Palermo. Il club siciliano intanto, sta per chiudere uno scambio con lo Spezia: in rosanero potrebbe approdare il difensore greco Dimitros Nikolaou, 25 anni, fra i liguri dal 2021, ex Empoli, mentre allo Spezia, in prestito con diritto di riscatto, arriveranno il terzino sinistro Giuseppe Aurelio, 24 anni, scovato a gennaio 2023 nel Pontedera ma che ha avuto poca fortuna col Palermo (35 gare, 2 gol, 1 assist in B) e con lui un attaccante lungamente inseguito dallo Spezia, Edoardo Soleri, 26 anni, 33 gare, 6 gol e 2 assist nella passata annata. Intanto, da oggi si troveranno senza contratto diversi giocatori che andavano in scadenza al 30 giugno.

Viola verso il Pisa

Uno di essi è il centrocampista Nicolas Viola, 34 anni: era al Cagliari, potrebbe sistemarsi al Pisa che dovrebbe aver lasciato senza contratto il regista Miguel Veloso. Nel frattempo, il Palermo sta per prolungare fino al 2027 il contratto del centrocampista Jacopo Segre, 27 anni, reduce da una stagione da incorniciare: 38 gare, 7 gol e 5 assist. Cesena, spunta il nome di un dotato elemento da rilanciare: il trequartista Mirko Antonucci, 25 anni, proprietà Spezia, da gennaio al Cosenza (a cui non dispiacerebbe riaverlo).