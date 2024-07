Torna il mercato, torna l'Arabia. E oltre a Szczesny c'è anche Rugani!

Szczesny, addio Juve. Ma l'ultima intervista lo consegna alla storia del club

Anche Rugani nel mirino dei sauditi

I club sauditi ci provano pure per altri due brasiliani: nel mirino il centrocampista Casemiro, in uscita dal Manchester United e l’attaccante Richarlison del Tottenham. Restando in tema di attaccanti: l'Al Qadsiah, neopromossa in Saudi Pro League, sogna un grande centravanti. Dopo l’assalto fallito a Morata ora la società di proprietà di Saudi Aramco sta provando a convincere Mauro Icardi (Galatasaray). Sul tavolo un biennale da 18 milioni a stagione con opzione per il terzo anno: l’argentino riflette e darà una risposta nei prossimi giorni. A stretto giro di posta è previsto il tentativo dell’Al Shabab per lo juventino Rugani; mentre arriverà presto l’assalto di una formazione araba nei confronti del regista milanista Bennacer (ha una clausola rescissoria da 50 milioni). Qualche telefonata è arrivata pure per tre svincolati di lusso come Sergio Ramos, Keylor Navas e Memphis Depay. Tra i grandi sogni degli sceicchi c’è pure il bomber del Napoli Victor Osimhen. Chissà se qualcuno di loro verrà sedotto dal fascino dei petrodollari. Chi è sicuramente in procinto di firmare per una squadra della Saudi Pro League è l’ex Juve e Roma Miralem Pjanic, che si accaserà nelle fila dell’Al-Raed.