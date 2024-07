Adzic, prima della Juve il saluto al passato: “Sempre nel cuore”

Adzic saluta il suo vecchio club

"Grazie di tutto! È stato un onore indossare la maglia del Buducnost in tutti questi anni e difendere i colori biancoblù. Questo club e i suoi tifosi rimarranno per sempre impressi nel mio cuore. Ringrazio tutti quelli che hanno creduto in me e mi hanno permesso di presentarmi e raggiungere obiettivi che rimarranno per sempre impressi nella storia. Auguro al mio Buducnost e ai miei fedeli fan esibizioni di successo in Europa" - così Adzic ha salutato la squadra che lo ha lanciato. La Juventus con il suo tesseramento ha esaurito i due slot disponibili per i giocatori extracomunitari in questa finestra di mercato. Questo significa che il club non potrà operare ulteriori acquisti per calciatori provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea, tranne per i giocatori britannici o albanesi, soggetti a regole diverse.

Ma chi è Adzic?

Adzic (pronuncia agic) è un attaccante, con caratteristiche da trequartista, frutto del settore giovanile dell'Fk Buducnost. In patria lo ha definito come il Bellingham montenegrino. Ora, esagerazioni a parte, il suo profilo è di quelli interessante (qui le dichiarazioni del dirigente della sua precedente squadra), in stile Yildiz, e alla Juventus contano di vederlo sbocciare a Torino. Partirà nella Next Gen, ma con vista sulla prima squadra e se Thiago Motta dovesse innamorarsene...