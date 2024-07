Arthur, cassa Juve: dalla Serie A alla Premier, quattro le squadre interessate

Il futuro di Arthur potrebbe essere lontano dalla Juventus. Il centrocampista brasiliano, rientrato dal prestito alla Fiorentina, non rientra nei piani dei bianconeri soprattutto per il suo ingaggio: 9 milioni. Per questo Giuntoli e la società hanno deciso di ascoltare le richieste da parte dei club interessati al giocatore, nonostante possa essere uno di quei calciatori che per caratteristiche potrebbe anche essere adatto per il modo di giocare di Thiago Motta.

Arthur-Juve, la situazione sul futuro Diversi club hanno chiesto informazioni per Arthur e la Juventus starebbe valutando l'opzione migliore per cedere il brasiliano. Il centrocampista è richiesto dalla Premier League, ma anche dall'Italia: Everton e Newcastle in prima linea ma ci sarebbero anche interessamenti, un po' più freddi, dal Napoli e anche dalla Roma.

Per Giuntoli è un segnale positivo nonostante non sia una trattativa facile da portare avanti soprattutto per le cifre e i costi sia del contratto e sia dell'eventuale richiesta di cessione da parte della Juve. Al momento soltanto sondaggi ma l'estate è ancora lunghissima e dalla Spagna, il quotidiano Marca, ha rilanciato la notizia circa il possibile futuro del centrocampista.

