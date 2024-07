Nicolussi, Giuntoli lavora alla cessione: il Venezia ci prova, le cifre

Non solo Arthur perché nella lista dei cedibili la Juventus ha messo anche Nicolussi Caviglia. Il centrocampista valdostano potrebbe portare nelle casse bianconeri tra i 7 e gli 8 milioni, almeno questa è la richiesta del club bianconero per separarsi dal classe 2000. L'entourage del giocatore è al lavoro per trovare la squadra giusta per lui e che possa arrivare alla condizioni imposte dalla Vecchia Signora. Dopo gli ammiccamenti con il Bologna, con il possibile inserimento nell'affare Calafiori ora sempre più lontano (verso l'Arsenal), adesso sono state le tre neo promosse a mostrare gli interessi maggiori.

Nicolussi, futuro sempre in A In questo senso il Parma ha sempre tenuto d'occhio il centrocampista: Pecchia lo conosce dai tempi della Next Gen e in più lui nel Ducato ha già giocato, nella stagione sfortunata in cui si è infortunato al ginocchio. Nel frattempo lui si è ripreso ed è riuscito a completare una stagione con la maglia della Juve, protagonista anche nella finale di Coppa Italia contro l'Atalanta.

Non solo i gialloblù perché anche Como, ma soprattutto negli ultimi giorni, e il Venezia hanno mostrato interesse per il giocatore. I lagunari lo hanno messo in cima alla lista per sostituire la possibile partenza di Tessmann, direzione Inter. La trattativa potrebbe infiammarsi proprio in questi giorni perché i due club potrebbero parlare ancora e trovare l'intesa di massima per il giocatore.

