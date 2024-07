Juve, Women first: Alisha Lehmann, visite mediche aspettando Douglas Luiz

Giornata di viste mediche e di grandi accoglienze in casa Juventus. Non soltanto Di Gregorio, il nuovo portiere bianconero è arrivato questa mattina per iniziare ad assaggiare il clima bianconero, perché al J|Medical si è presentata anche Alisha Lehmann. La fidanzata di Douglas Luiz è stato il grande colpo di mercato per quanto riguarda le Women allenate, quest'anno, da Max Canzi.

Alisha Lehmann, l'arrivo al J|Medical Anche per lei c'è stata una bellissima accoglienza. Tantissimi gli applausi e i cori all'indirizzo della calciatrice svizzera pronta a iniziare l'iter delle visite mediche e incominicare la sua avventura con la Juve, in attesa del compagno ancora impegnato in Coppa America con il Brasile.

Grandi sorrisi anche per Alisha Lehmann all'indirizzo dei suoi nuovi tifosi con tanto di saluto e quel dettaglio con la mano sul cuore per mostrare la sua gratitudine per questa calorosa accoglienza. Poi è entrata all'interno della struttura e in queste dove ha sostenuto gli esami del caso. La calciatrice svizzera ha scelto la maglia numero 7 per la sua nuova avventura in bianconero.

