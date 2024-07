Cabrini: "Koopmeiners? Juve, senza i campioni non si vince. Cambiaso..."

La sua classe resta intramontabile. Eleganza e talento anche con una racchetta da padel in mano per Antonio Cabrini. Sessantasei anni e non sentirli. Almeno a vederlo sprintare sul campo da padel del Pala Village di Grugliasco per il torneo “Football Moments” organizzato da Pietro Deideri (GS Events). L’ex terzino sinistro della Juventus (440 presenze e 51 gol con la Vecchia Signora) ha le idee chiare sulle mosse che dovranno fare i bianconeri per tornare ai massimi livelli. Sta per prendere vita un nuovo ciclo juventino con Thiago Motta in panchina. Le piace l’italo-brasiliano come nuovo tecnico? "Sicuramente ha fatto molto bene a Bologna. Porterà idee nuove e un percorso diverso rispetto al passato, però gli allenatori diventano bravi quando hanno calciatori bravi…".