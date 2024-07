Zaniolo, la cura Gasperini per il rilancio: un’altra scommessa da vincere

BERGAMO - La chiusura dell'affare è avvenuta mercoledì in serata, poi le visite mediche e il primo contatto da giocatore dell’Atalanta con il Centro Bortolotti di Zingonia in quella che sarà la sua nuova casa. Nicolò Zaniolo è l’ulteriore scommessa della società nerazzurra che, dopo Gianluca Scamacca e Charles De Ketelaere (gli ultimi due innesti che a Bergamo si sono rilanciati) ha scelto l'ex Roma per rinforzare il reparto offensivo. E quanto il ragazzo sia stato determinante nella scelta Atalanta come prossima destinazione si capisce bene anche dai dettagli che riguardano lo stipendio: da 2.7 milioni che incassava dal Galatasaray, Zaniolo si è ridotto l'ingaggio a 1.8, ovvero di un terzo. La società e Gian Piero Gasperini credono nel suo rilancio e lo stesso classe 1999 non vede l'ora di mettersi a disposizione del gruppo (dopo il problema al metatarso che gli ha fatto saltare l’Europeo, ormai pare questione di giorni).

L'Atalanta si rifà il look sulle fasce: tutti i nomi Chiusa questa trattativa, l'Atalanta ora è concentrata sul reparto degli esterni. I nerazzurri cercano un nuovo elemento per la fascia destra e uno per la corsia mancina, non trovano riscontro per il momento le voci riguardanti un possibile ritorno di Gosens e la sensazione è che, come accaduto con Godfrey arrivato a rinforzare la difesa, saranno nomi completamente (o quasi) a sorpresa. Solo voci, per ora, quelle che circolano su Brescianini, mentre da alcune verifiche emerge come Konatè del Salisburgo non sia un nome che interessa alla dirigenza.

Il mercato in uscita dell'Atalanta Sul fronte uscite, in generale soltanto proposte di acquisto clamorose come quella che l’anno scorso portò Hojlund al Manchester United possono far vacillare la resistenza della società: l’intenzione, infatti, è quella di non cedere nessun pezzo grosso. Per quanto riguarda quei giocatori che, invece, non fanno parte del progetto tecnico dei nerazzurri, clamorosa la voce (confermata) che riguarda Okoli: il classe 2001, che è rientrato dal prestito al Frosinone, interessa al neopromosso Leicester, i discorsi sono in uno stadio avanzato e la valutazione complessiva è di 15 milioni di euro, bonus compresi. Altri movimenti: l’attaccante Piccoli è vicino al Cagliari, in Sardegna potrebbe finire anche Zortea ma ci sono valutazioni in corso. Per Cambiaghi c’è la fila al cancello di Zingonia: Como, Parma e Genoa sono le società maggiormente interessate mentre la Lazio, in questo momento, risulta essere più defilata.

