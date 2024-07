Inter, un obiettivo per riportare Carlos Augusto esterno. Sirene per Bisseck

Un giorno in più di riflessioni e contatti con Simone Inzaghi hanno portato la dirigenza dell’ Inter a decidere di sostituire in rosa l’infortunato Buchanan - frattura alla tibia destra operata mercoledì, ritorno in campo verso novembre - con un difensore mancino. Ma non un esterno a tutta fascia come si poteva immaginare, piuttosto un centrale, che possa dunque giostrare da braccetto e dare il cambio a Bastoni che, un domani, potrebbe anche raccogliere l’eredità di Acerbi e De Vrij da centrale puro. In questo modo Carlos Augusto , che bene aveva fatto da vice Bastoni nel finale della stagione scorsa, tornerà a essere utilizzato prevalentemente come alternativa a Dimarco come quinto.

Inter su Mario Hermoso

Dunque, parcheggiate le soluzioni vagliate nelle precedenti 48 ore - Marcos Alonso svincolato, l’ex Perisic, Cancelo in prestito o il grande investimento per Ndoye -, l’Inter ha deciso di riaprire un file che aveva analizzato nei mesi scorsi, quello per il ventinovenne spagnolo Mario Hermoso, fresco di fine contratto con l’Atletico Madrid. Hermoso non è un nome nuovo: quando fra fine inverno e inizio primavera l’Inter ha mosso i passi decisivi su Zielinski e Taremi, l’ex difensore di Simeone era stato offerto a zero per la retroguardia. L’Inter aveva ascoltato e valutato la situazione, ma con Bastoni e Carlos Augusto (più Bisseck, Darmian e lo stesso Acerbi utilizzabili da braccetto sinistro) si riteneva coperta. L’infortunio di Buchanan ha aperto un varco. Certo, Hermoso non è un giocatore offensivo come il canadese e pure Carlos Augusto non ha nel dribbling la sua dote migliore, ma lo spagnolo aumenterebbe sicuramente il peso difensivo della squadra campione d’Italia. Che - come raccontiamo a pagina 10 - non ha ancora riposto nel cassetto il sogno Buongiorno.

Bisseck, sirene Real?

Hermoso in queste ultime settimane è segnalato in orbita Napoli - come il granata... -, ma gli azzurri non hanno ancora trovato un’intesa col suo agente che chiede 5 milioni d’ingaggio, 1,5 in più rispetto ai 3,5 offerti da De Laurentiis. L’inserimento dell’Inter potrebbe stravolgere le carte. Ingaggiare a zero Hermoso, per altro, permetterebbe a Marotta, Ausilio e Baccin di continuare a lavorare con pazienza sull'obiettivo Gudmundsson, ben sapendo che per provare a strapparlo al Genoa servirà un'offerta da 35 milioni. Serviranno cessioni di giocatori in esubero e, chissà, magari Valentin Carboni se l'Olympique Marsiglia arriverà a toccare quota 35-40 milioni (ma i francesi potrebbero richiederlo semplicemente in prestito). E a proposito di giovani corteggiati, secondo alcuni media spagnoli Bisseck sarebbe finito nel mirino del Real Madrid. I campioni d'Europa hanno altri obiettivi in questo momento, ma vogliono rinforzare la difesa e vogliono farlo con elementi giovani. Il primo della lista è Leny Yoro, centrale classe 2005 del Lille, ma la squadra francese chiede 60 milioni. Fra le opzioni alternative c'è appunto Bisseck, difensore che l'Inter ha acquistato dodici mesi fa per 7 milioni e per il quale oggi chiederebbe non meno di 30.