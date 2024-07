Sancho alla Juve e Chiesa alla Roma: ore decisive. Giuntoli e lo United...

Chiesa, la Roma fa sul serio

Tutta questa accelerazione è motivata, come dicevamo, dal fatto che la Roma fa sul serio per Federico Chiesa. Il dt giallorosso Ghisolfi è al lavoro per regalare a Daniele De Rossi il rinforzo tanto richiesto e desiderato. Per questo ha già incontrato negli ultimi 20 giorni per ben due volte l’agente dell’esterno offensivo Fali Ramadani. La Juve è scesa a quota 25 milioni come richiesta. A meno di un anno dalla scadenza non va tirata troppo la corda e l’obiettivo - visto che il rinnovo è in alto mare - è di fare cassa subito, onde evitare di perderlo a parametro zero. Napoli e Bayern Monaco, che avevano sondato il terreno a fine maggio, non hanno affondato, lasciando al momento strada libera alla Roma, che sta accelerando. Sul tavolo un triennale con opzione per il quarto anno da 5,5 milioni a stagione che renderebbero Chiesa il più pagato della rosa romanista dopo Paulo Dybala. Previsto per settimana prossima un nuovo appuntamento che potrebbe sfociare in una prima offerta ufficiale alla Juve. Nella Capitale puntano a strappare il numero 7 ai bianconeri in saldo per 15-20 milioni.