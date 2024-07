Il primo polacco nella storia: Inter, il benvenuto a Zielinski

MILANO - Piotr Zielinski è ufficialmente un giocatore dell'Inter. L'annuncio è arrivato con un comunicato sul sito del club raccontando tutta la carriera del giocatore. Il centrocampista polacco ex Napoli ha firmato un contratto con i nerazzurri fino al 30 giugno 2028. Nel comunicato ufficiale si legge: "Giocatore simbolo della sua Nazionale, Zielinski ha collezionato 93 presenze e 12 gol con la Polonia, partecipando anche a tre Europei e due Mondiali, competizione nella quale ha anche realizzato una rete nel 2022 in una vittoria per 2-0 contro l'Arabia Saudita. Classe, personalità e tanta esperienza nel campionato italiano". Zieli?ski è anche il primo giocatore polacco della storia dell'Inter.