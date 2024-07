Della Rovere, scippo Bayern alla Juventus: Yildiz brucia ancora

Il Bayern Monaco si è preso la "rivincita" contro la Juventus . No, non parliamo di campo, ma di calciomercato e in particolare di talenti futuri. I tedeschi hanno ufficializzato l'acquisto del giovane Della Rovere dalla Cremonese. Il trequartista era vicino ai bianconeri, che stanno puntando molto sui giovanissimi come investimento tecnico e Adzic è solo l'ultimo della lista . Ora il classe 2007 italiano si aggregherà alla seconda squadra dei bavaresi e sarà tenuto sotto la lente d'ingrandimento da Kompany.

Bayern, Della Rovere scippato alla Juve: c'entra Yildiz

Ma perché parliamo di "vendetta"? Tutto nasce dal passaggio di Yildiz alla Juventus nell'estate del 2022 a parametro zero. L'agente Hector Peris Ros aveva rilasciato alcune dichiarazioni sulla trattativa ai microfoni di Tuttosport: "Matteo Tognozzi (ora ds del Granada) fece un lavoro eccezionale. È grazie a lui se oggi Yildiz è alla Juventus. Lo conosceva perfettamente. Quando ha avuto le informazioni non ha perso tempo, nonostante i bianconeri in quei giorni stessero chiudendo la cessione di De Ligt proprio al Bayern Monaco". E adesso il turco sta dimostrando tutto il suo talento ed è pronto ad immergersi nel progetto tecnico di Thiago Motta. Questa volta però i bavaresi hanno anticipato la concorrenza della Vecchia Signora su Della Rovere. A pagarne le conseguenze è la Cremonese che in caso di cessione in Italia avrebbe guadagnato una cifra adeguata, mentre per il trasferimento all'estero spetta un indennizzo stabilito dai parametri Fifa (poco più di 200mila euro) e il club tedesco riconoscerà un bonus ai grigiorossi in caso di debutto in prima squadra.