Calafiori saluta Bologna, Hummels e non solo: le alternative rossoblù

Il Bologna sogna in grande e con l'ingresso in Champions League vuole rinforzare la rosa a disposizione di Vincenzo Italiano. L'ex Fiorentina ha preso il posto di Thiago Motta ma nella prossima stagione potrebbe non avere Calafiori. Il difensore classe 2002 è finito nel mirino di diversi club: la Juve ha sondato il terreno, ma l'Arsenal è più forte potendo offrire cifre importanti per i rossoblù (50 milioni circa l'operazione). Ed ecco con il suo possibile addio i felsineri si ritroverebbero a dover rimpiazzare un giocatore che è stato importante nella cavalcata verso i primi quattro posti in A. Le idee in casa Bologna sono sempre state chiare e ora hanno messo nella lista mercato due nomi altisonanti per la difesa.

Bologna, idea Hummels o Lenglet Non due nomi qualsiasi perché il primo nome di Sartori è quella di Hummels. Il difensore tedesco è rimasto svincolato dopo l'ultima stagione con il Borussia Dortmund, con cui è arrivato fino alla finale di Champions poi persa con il Real Madrid, ed è uno di quei profili d'esperienza internazionale che potrebbe aiutare la squadra a crescere sotto tanti punti di vista. Il centrale ha tantissima voglia di iniziare una nuova esperienza e farlo in un campionato in cui non si è mai misurato.

Non solo lui perché dalla Spagna hanno fatto il nome di Lenglet del Barcellona. La situazione in questo senso è più complicata perché il difensore ha uno stipendio molto elevato e, per far andare in porto la situazione, dovrebbe abbassare le sue pretese economiche oltre a un aiuto da parte dei blaugrana per una parte del suo stipendio. Difficile ma non impossibile soprattutto con la cessione importante di Calafiori e i soldi che entrerebbero dal suo addio.

