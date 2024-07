Inter, cassa De Vrij e rebus difesa. E Correa spina nel fianco del bilancio

«L’infortunio di Buchanan? Ci siamo confrontati con Inzaghi, andremo su difensore di piede mancino, ma c’è tempo». Piero Ausilio , ds dell’Inter, venerdì sera ha confermato quanto raccontato negli ultimi giorni: dopo 48 ore di riflessioni, l’Inter ha scelto di rimpiazzare l’esterno canadese non con un pari ruolo, ma un difensore, riportando così stabilmente Carlos Augusto a duellare con Dimarco per la casella di quinto di sinistra del 3-5-2 di Inzaghi . Buchanan si è rotto la tibia destra ed è già stato operato, tornerà a novembre - anche se ieri dal Canada hanno ipotizzato un recupero più lungo a casa di una placca di metallo applicata lungo la gamba che potrebbe richiedere un’assenza di 6 mesi, piuttosto che 4/5 - e lascerà quindi il suo posto in rosa, anche in lista Uefa, a un nuovo giocatore. Sarà un centrale mancino, un cosiddetto braccetto, che di fatto diventerà il vice-Bastoni. Come detto da Ausilio c’è tempo, ma la dirigenza dell ’ Inter già all’inizio della prossima settimana confida di aver chiara la strada da perseguire.

Medina, Valentini, Hermoso: soluzioni Inter

Ci sono infatti diverse soluzioni - ingaggiare uno svincolato, un prestito o investimento su un giovane in stile Bisseck estate 2023 - e si attende un'indicazione di massima da Oaktree su quale perseguire. La proprietà americana ha dato una linea alla società, ovvero ringiovanire l'organico e investire su profili di prospettiva, dunque potrebbe avallare la spesa per un acquisto finora non preventivato. In questo caso Marotta, Ausilio e Baccin valuteranno il profilo migliore: piacciono per esempio da diverso tempo due argentini: Facundo Medina del Lens, 25 anni e costo intorno ai 20 milioni; Nicolas Valentini del Boca Juniors, 23 anni e contratto in scadenza a fine 2024 (su di lui c'è anche la Roma). Ma potrebbero spuntare elementi più giovani.

L'Inter però negli ultimi giorni ha riallacciato i rapporti con l'entourage di Mario Hermoso, 29 anni, svincolato dopo l'esperienza all'Atletico Madrid. La carta d'identità parla chiaro, così come i costi (5 milioni la richiesta d'ingaggio più le commissioni), ma lo spagnolo - pressato anche dal Napoli - ha dato la sua disponibilità ed è un giocatore di spessore internazionale. Cosa dirà Oaktree? L'Inter comunque l'investimento su un giovane difensore l'ha già fatto, visto che è ormai in dirittura d'arrivo l'acquisto del centrale classe 2006 Alex Perez dal Betis Siviglia. Il giocatore verrà preso in prestito con diretto di riscatto pari a circa 500mila euro (più bonus legati a partite giocate e una percentuale sulla futura rivendita); visite mediche la prossima settimana.