Dybala e Ronaldo, la Juve si fa anche in Arabia: l’ultima idea mercato

Sono tornate a riecheggiare le sirene arabe per alcuni gioielli della nostra Serie A . L’ Al Nassr ha rimesso nel mirino Paulo Dybala . Offerto alla Joya un triennale da 20 milioni a stagione per tornare a far coppia con Cristiano Ronaldo come ai tempi della Juventus : la clausola rescissoria da soli 12 milioni (valida fino al 31 luglio) rende l’argentino un’opportunità invitante per i club stranieri. Al momento però il fantasista non appare particolarmente intrigato dalla possibilità di andare a giocare nella Saudi Pro League e nicchia dinanzi alle avance saudite. Anzi, lo stesso Dybala si starebbe spendendo attivamente con De Rossi per convincere l’amico ed ex compagno Federico Chiesa (Juventus) a sbarcare nella Capitale, dove nei prossimi giorni è atteso Enzo Le Fée : trattativa in chiusura col Rennes (pronto un quinquennale da 2,2 milioni a stagione).

Attivissimo il Cagliari, Parma su Laurentié

Attivissimo il Cagliari che ingaggia il centrale Luperto dall’Empoli per 4 milioni: domani le visite mediche e la firma su un quadriennale; mentre per l’attacco è sempre più vicino Piccoli in prestito con diritto di riscatto dall’Atalanta. A proposito dei bergamaschi: dopo Zaniolo, Percassi vuole chiudere l’acquisto del centrocampista Brescianini dal Frosinone. Per la difesa resta in auge il nome di Perez (Udinese) per sostituire i partenti Palomino (non gli è stato rinnovato il contratto) e Okoli (ceduto al Leicester per 15 milioni). Man verso il rinnovo fino al 2027 col Parma, che è in pressing per Laurienté (Sassuolo), sul quale spinge anche il Torino. Capitolo esterni: il Verona blinda capitan Lazovic fino al 2025 con opzione per il 2026; mentre il Genoa prende Zanoli dal Napoli in prestito con diritto di riscatto (7 milioni) che può diventare obbligo a determinate condizioni. Restando in casa azzurra: domani visite mediche a Villa Stuart per Spinazzola, che firmerà un biennale. Appuntamento a metà settimana invece con Rafa Marin, che arriverà dal Real Madrid per 12 milioni (gli spagnoli manterranno una opzione di riacquisto da 30 milioni nel 2026).