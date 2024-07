Mercato Juve, indizio social? Post a tinte francesi, Thuram in copertina

I post social della Juventus sembrano essere diventati sempre più spesso indizi di calciomercato. Era stato così per Douglas Luiz : prima dell'ufficialità del suo arrivo, infatti, il club bianconero aveva pubblicato su Instagram la foto di un altro brasiliano dal nome Douglas, ovvero Costa . Un post probabilmente poco casuale, e chissà che poco casuale non sia anche una delle ultime pubblicazioni della Juve.

Thuram, indizio social della Juve?

Nel pomeriggio sull'account Instagram bianconero è apparsa una slideshow di cinque foto per celebrare i campioni francesci che hanno vestito la maglia della Juve. La didascalia del post è "La creme de la creme", con tanto di bandiera blu, bianca e rossa. Ma di quali calciatori sono stati pubblicati gli scatti: Platini, Trezeguet, Deschamps, Zidane e... Thuram.

Proprio quest'ultimo è stato postato per primo, e visto l'imminente arrivo in bianconero di suo figlio Khephren ai supporter juventini la pubblicazione (e anche l'ordine) è sembrato poco casuale. Da chi conta i minuti e scrive "TIC TAC TIC TAC" con bandiera francese annessa, passando per "Admin che manda frecciatine per annunciare Thuram" fino a "Admin devi dirci qualcosa?" e "Vabbè annunciatelo a 'sto punto". Da Thuram a Thuram, dagli indizi social all'attesa... per l'ufficialità.