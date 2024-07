Thiago Motta è arrivato in Italia: ora inizia l’avventura con la Juventus

Thiago Motta alla Continassa

Thiago Motta domattina sarà a Torino per le visite mediche al J-Medical, quindi si recherà alla Continassa, dando ufficialmente il via alla sua nuova esperienza da allenatore della Juventus. In attesa del rientro dei nazionali impegnati a Euro2024 o in Coppa America e dell'arrivo dei nuovi acquisti Douglas Luiz, Di Gregorio e, a breve, Khephren Thuram, l'ex tecnico del Bologna avrà modo di stabilire un primo contatto con il mondo bianconero.