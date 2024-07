Immobile corteggiato dal Besiktas: addio alla Lazio? La richiesta di Lotito

Arriva una clamorosa novità sul futuro di Ciro Immobile con la Lazio. Dopo una stagione di difficoltà con il club biancoceleste, in cui ha perso la maglia da titolare nel confronto con Castellanos, potrebbe infatti decidere di lasciare la capitale. Su di lui, secondo Sky Sport, c'è il forte interesse del Besiktas che nelle ultime ore sta spingendo per arrivare ad un accordo per portarlo in Turchia.

Lazio, Immbile ad un passo dal Besiktas Il club turco avrebbe trovato un accordo con Ciro Immobile sulla base di un contratto biennale fino al 2026, la stessa scadenza di quello con la Lazio. L'attaccante ritiene terminata la sua avventura in biancoceleste e spinge per provare una nuova esperienza all'estero. Per concludere la trattativa servirà ora l'accordo con la Lazio, che non ha alcuna intenzione di liberare il classe 1990 a zero. Il presidente Claudio Lotito chiede infatti un indennizzo pari a 5 milioni di euro. Resta adesso da capire se il club turco deciderà di accontentare la richiesta economica o se tratterà per provare a strappare condizioni migliori.

Immobile-Besiktas, può essere la terza avventura all'estero Nel caso in cui Lazio e Besiktas riuscissero ad arrivare ad un accordo, per Ciro Immobile si aprirebbe la porta della terza avventura all'estero nella sua carriera. L’attaccante ha infatti indossato in passato le maglie dei tedeschi del Borussia Dortmund e degli spagnoli del Siviglia, due avventure che non si sono rivelate particolarmente fortunate. Dopo l'esplosione con il Torino, Immobile ha vissuto le sue stagioni migliori proprio alla Lazio, dove è diventato il marcatore più prolifico nella storia del club con 207 reti.

