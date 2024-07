La Juve si rivoluziona sulle fasce: attesa Sancho e novità mercato Soulé

Novità Soulé

Chi si metterà invece subito a disposizione del nuovo tecnico bianconero sarà Matias Soulé, tirato a lucido e determinato a dare ragione a Thiago Motta che lo ritiene in vantaggio su Chiesa nelle gerarchie per la fascia. Anche per questo la Juve lo ha tolto dal mercato: sia per non cederlo a una diretta concorrente in Italia, sia per accontentare Thiago Motta che ha già dovuto rassegnarsi all’addio di Barrenechea per arrivare a Douglas Luiz. Al di là delle indubbie qualità tecniche dell’argentino, infatti, il tecnico crede molto nel valore aggiunto del senso di appartenenza di chi è cresciuto nelle giovanili del club: una lezione appresa e metabolizzata dai tempi del Barcellona. Si parte dunque da Soulè in attesa che il resto del puzzle sulle fasce si completi.