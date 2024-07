Kean alla Fiorentina: il comunicato Juve e le cifre ufficiali

Ora è ufficiale: Moise Kean è un nuovo calciatore della Fiorentina. Separazione dalla Juventus per il classe 2000: dopo la visita al Viola Park e le visite mediche delle scorse ore, lascia il club bianconero per la terza volta in carriera. Ora l'esperienza in viola agli ordini di mister Raffaele Palladino: per lui trasferimento a titolo definitivo alla volta di Firenze. Ma quanto incassa la Juve dall'operazione?