Szczesny-Monza, Galliani chiama la Juve: "Trattativa? No, però..."

Giornata di presentazione in casa Monza . Il vicepresidente del club Adriano Galliani , infatti, ha affiancato Alessandro Nesta nella prima conferenza stampa da allenatore biancorosso. Tanti gli spunti interessanti nelle domande rivolte al neo tecnico , prevalentemente mercato in quelle girate a Galliani. Gli argomenti caldi le questioni Colpani in uscita e Maldini-Szczesny in entrata.

Monza, Galliani: "Szczesny, Maldini e Colpani..."

A destare interesse innanzitutto la questione del portiere in uscita dalla Juventus: "Prima di tutto bisogna accordarsi su cosa voglia dire trattativa. Se ci si riferisce al fatto di sedersi e iniziare a parlare, non c'è alcuna trattativa per Szczesny. Poi le chiacchiere con uno, con un direttore sportivo, sono tutte cose in divenire. Però non c'è nessuna trattativa per Szczesny, se per trattativa intendiamo una vera trattativa".

Poi la situazione relativa a Daniel Maldini: "Riportarlo al Monza? Qui siamo alle suggestioni, ma nulla di concreto. Siamo numerosi in attacco, è partito Carboni ma come sottopunta di destra, a piede invertito, abbiamo Colpani e Forson: crediamo molto in quest'ultimo". E a proposito di Andrea Colpani: "Se la Fiorentina ce lo ha chiesto? Non c'è alcuna trattativa in corso con i viola, ma da qui a fine mercato può succedere tutto e il contrario di tutto. Non c'è nulla su Colpani: il mercato è lungo, ma ad oggi così".