Sanabria, l'uomo a metà: per il Toro è sul mercato, Vanoli lo valuta

Al Filadelfia, per allenare i giocatori, non manca niente. Ma Paolo Vanoli , mai come in questi giorni, avrebbe bisogno di un poligrafo. La cosiddetta macchina della verità, uno strumento che registra diverse caratteristiche fisiologiche di un individuo mentre il soggetto è chiamato a rispondere a una serie di quesiti: così si misurano i cambiamenti emotivi e psichici durante l'interrogatorio. Per tenere monitorati i dati fisici, nel calcio, ci sono strumenti avanzatissimi: si vive, ormai, coi gps incollati al corpo. Ma per i pensieri c'è sempre bisogno dell'aiuto dell'uomo. L'osservato speciale al Filadelfia è certamente Tonny Sanabria , uno di quei giocatori che sta vivendo in una bolla. Il paraguaiano può diventare l'anello di congiunzione fra il passato e il futuro, se fra gli allenamenti in città e quelli a Pinzolo dovesse dimostrare entusiasmo e attaccamento alla causa fuori dal comune. Ma verosimilmente la sua presenza al Toro rappresenta un rimasuglio della gestione Juric.

Sul mercato

Già, perché Sanabria è a tutti gli effetti sul mercato, nonostante sia relativamente fresco di rinnovo di contratto fino a giugno 2026. La scorsa estate era stato sondato in Inghilterra, ma anche Lazio e Milan avevano raccolto informazioni sul suo conto. Mai, però, un affondo. Eppure era reduce da un'annata contraddistinta da 12 gol e 4 assist in 33 presenze in Serie A. Poi il Toro ha scelto di tenerlo, in mancanza di alternative di pari livello, ma Sanabria non ha rispettato le attese: solo 5 le reti realizzate nella passata stagione. Juric lo stimava, ma non avrebbe mai messo la mano sul fuoco per Tonny. Ora invece Vanoli è curioso di conoscerlo, sebbene la situazione sia molto chiara: l'attaccante paraguaiano è un cedibile e il Toro valuterà qualsiasi tipo di offerta, purché vicina ad una cifra che si aggiri intorno ai 10/12 milioni di euro. Non esistono saldi per Sanabria, a maggior ragione in un contesto italiano e non solo di penuria totale per ciò che riguarda le punte di valore.

Al ritiro

L'impegno, nei primi due giorni trascorsi al Filadelfia, non è mancato: Tonny sta bene, è tirato a lucido ed è affascinato dall'impatto positivo del nuovo tecnico. Allo stesso tempo il giocatore tiene le antenne dritte sul fronte mercato: il Parma è sempre alla finestra e potrebbe farsi vivo da Vagnati già nei prossimi giorni. A Torino, poi, Sanabria ha davvero l'opportunità per mettersi in mostra, anche perché al momento non ci sono marcatori degni del suo valore. La rosa a disposizione di Vanoli è ridotta all'osso, soprattutto dietro: Rodriguez, Buongiorno, Djidji e Lovato non ci sono più e i loro sostituti latitano. Così in città saranno protagonisti nelle partitelle i grandi Sazonov e Masina (in attesa, naturalmente, del rientro del totem Perr Schuurs), ma anche tanti ragazzi. A partire da Alessandro Dellavalle (2004), osservato speciale del nuovo mister, passando per Rodrigo Mendes (2005) e Matteo Bonadiman (2006), tutti incaricati di "limitare" Sanabria. A Vanoli non servirà un poligrafo: si fiderà delle sensazioni che Tonny gli trasmetterà.