Napoli, arriva un altro ex Juve per Conte: l'annuncio arriva dai social

Dopo l'arrivo di Manna come direttore sportivo e di Conte in panchina , il Napoli ha ufficializzato un altro ex Juventus . Di chi si tratta? Di Spinazzola , arrivato a parametro zero dalla Roma . Il club si è divertito a preannunciare la firma sul contratto con delle moji sui social: un leone e una spina. Tutto molto chiaro. Poi è arrivato anche il messaggio del presidente De Laurentiis: "Benvenuto Leonardo".

Napoli, ecco Spinazzola: un altro ex Juve

Il calciatore ha firmato un contratto di due anni e sarà un rinforzo molto utile per il modulo di Conte. La società lo ha reso noto con una grafica sui propri canali e il classico Welcome. Nella passata stagione alla Roma ha collezionato 36 presenze tra tutte le competizioni, realizzando solo un gol e quattro assist. Qualche infortunio ha frenato la sua costanza e l'arrivo di Angelino gli ha tolto spazio. Ora potrà ripartire dal Napoli, dove troverà un ex Juve come tecnico, proprio come lui. Spinazzola in bianconero non ha avuto molto spazio, ma aveva mostrato le sue qualità, soprattutto nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid nel 2019. In totale sono stati 12 i gettoni che gli ha concesso Allegri, allora allenatore della Vecchia Signora, prima di finire nella trattativa con i giallorossi che ha portato poi Pellegrini a Torino. Con Conte ora spera di ritrovare la fiducia, che gli è mancata negli ultimi mesi. E Antonio ha dimostrato negli anni di saper risvegliare i calciatori. Ci riuscirà ancora?