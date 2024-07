Juve, Thuram ufficiale: depositato il contratto in Lega

Dopo gli acquiasti di Douglas Luiz e Michele Di Gregorio, la Juventus ha messo a segno il terzo colpo del suo calciomercato. Khephren Thuram, dopo aver completato le visite mediche, può considerarsi un giocatore bianconero. Manca soltanto il comunicato del club, ma la Vecchia Signora ha depositato il contratto in Lega. Il centrocampista classe 2001 arriva dal Nizza per continuare la tradizione dei Thuram in Serie A iniziata da papà Lilian e ripresa dal fratello maggio Marcus con l'Inter. Un derby d'Italia in famiglia sempre più vicino.