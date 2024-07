Koopmeiners-Juve, arriva l’aiuto? Intanto c’è chi bussa per Chiesa…

Juve, anche Soulé può lasciare Torino

Anche Soulé può lasciare Torino per necessità di bilancio, pur trattandosi di una situazione diversa, sotto tanti aspetti, da quella di Chiesa. In ogni caso un’offerta quanto più vicina a 40 milioni (tra parte fissa e bonus) convincerebbe i bianconeri a sacrificare il giovane argentino: si è mosso anche il Leicester con un sondaggio, così come il Psg per Huijsen, ma al momento sul tavolo di Giuntoli non sono arrivate offerte ufficiali. In entrata resta caldo il nome di Sancho per l’esterno d’attacco, anche in questo caso senza troppa fretta, trattandosi di un’operazione in prestito dal Manchester United. In difesa la Juve cerca un centrale, possibilmente mancino: Todibo non lo è, ma è un profilo che piace molto a dirigenza e guida tecnica. Ma non è l’unica strada. E servirà anche un terzino: le idee sono diverse, da Yan Couto del City a Kadioglu del Fenerbahce. A proposito del club turco, in casa Juve ci sono diversi elementi che interessano a Mourinho: McKennie e Kostic, ma anche Arthur. Ma per la Juve in entrata la priorità rimane Koopmeiners: non sarà un caso se per i bookmakers la quota di un suo addio all’Atalanta è molto bassa...