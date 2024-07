Balotelli riparte a sorpresa dal Brasile: "Manca solo la firma"

Il futuro di Mario Balotelli potrebbe essere in Brasile. L'attaccante italiano è attualmente nella lista degli svincolati dopo l'ultima stagione in Turchia con la maglia dell'Adana Demirspor ed è pronto a una nuova avventura, stavolta però dall'altra parte del mondo e non in Europa. Nessun ritorno in Italia ma soltanto la possibilità di andare a misurarsi con un'altra realtà e dal Brasile sono abbastanza sicuri del suo futuro.