“Todibo forse resta”: l’allenatore del Nizza sull’obiettivo Juve

Il Nizza avverte la Juve: "Todibo può restare"

Franck Haise si è espresso sulle mosse di calciomercato del Nizza in occasione della prima amichevole stagionale contro il Losanna. Un test a cui ha preso parte anche lo stesso Todibo, su cui permangono grandi interessi dubbi: "Ci sono possibilità per molti giocatori di andare via per le ragioni che conoscete. Il mercato non è ancora partito come potete vedere, ma io lavoro con i giocatori che ho attualmente. So benissimo che tra 15 giorni o un mese ci saranno altri calciatori ed altri ancora che non saranno più qui. Per ora Todibo sta lavorando bene, è un ragazzo molto serio. Ha fatto un buon primo tempo. Non ho problemi a farlo giocare perché forse resterà al Nizza, non lo sappiamo ancora".