Rabiot, addio Juve? Il retroscena sull’offerta bianconera e le sirene Milan...

Sono dodici giorni che Rabiot non ha una squadra. E sono tre giorni che è finito il suo Europeo . E aveva detto che avrebbe preso una decisione dopo aver chiuso l'impegno con la Francia . Ma tutto tace. Soprattutto il telefono di Cristiano Giuntoli che non sente mamma Veronique , di fatto l'agente di Rabiot, da almeno tre settimane.

L'offerta Juve che, a quanto pare, non ha convinto Rabiot e la mamma

D'altronde, sul tavolo della trattativa c'era un'offerta da 8 milioni netti a stagione (che alla Juve sarebbero costati 10 per il decreto crescita a lui ancora applicabile) per tre stagioni. Un'offerta che, a quanto pare, non ha convinto Rabiot e la mamma, che hanno continuato a prendere tempo fino all'acquisto di Thuram da parte della Juventus.