Juve Next Gen scatenata: doppio colpo di Chiellini, la soddisfazione di Montero

Scaglia e Macca alla Juve Next Gen: tutti i dettagli

Il primo arriva a titolo definitivo dal Sudtirol e ha firmato un contratto annuale con opzione per la stagione successiva. Torinese e juventino doc, il classe 1992 realizza così il sogno di indossare - seppur in Serie C - la maglia della propria squadra del cuore. L’ex Monza e Como farà parte della quota cosiddetta over della rosa. Dovrà infatti fungere da chioccia per i tanti giovani che andranno a comporre la squadra di Paolo Montero, che aveva richiesto a gran volte un elemento di categoria superiore per puntellare la retroguardia. Compito diverso invece per un talento emergente della terza serie come il centrocampista classe 2003, che arriverà dalla Virtus Entella. Macca, infatti, si è messo in luce come uno delle mezzali più talentuose di tutta la terza serie col Francavilla, dove ha sfornato 7 assist vincenti nell’ultima stagione. La Juve per accaparrarselo ha superato la concorrenza di FerlapiSalò e Atalanta Under 23. Fissate per lunedì le visite mediche alla Continassa, dopodiché Macca firmerà il contratto coi bianconeri fino al 2026 con opzione per il 2027.